فتح شارع عمومي بعد استيلاء أحد المواطنين عليه بالقليوبية

قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر بفتح شارع عمومى وتطويره لخدمة المواطنين بالمدينة بعد اغتصابه من قبل أحد المواطنين لمدة سنوات، وذلك بناءً على تعليمات محافظ القليوبية.قال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، إن الشارع عمومى ويقع بين مدرسة وأحد عمارات سكنية بطريق جنابية كفر منصور وكان يستغله أحد الأهالي بتحويله إلى حديقة لخدمته بعيدا عن باقى الأهالي، لافتًا إلى وجود بعض عناصر الإهمال فى الشارع منذ سنوات وتم تطويره بمعرفة عمال ومعدات مجلس المدينة لخدمة المواطنين بإشراف محمد غنيم، نائب رئيس مجلس المدينة.أوضح رئيس المركز والمدينة أن هناك تعليمات مشددة لكافة الأجهزة المحلية بالمركز والمدينة بتحرير الشوارع والطرق من الغلق والإشغالات لخدمة جموع أهالينا المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الشوارع ملك للدولة ولا يجوز التعدى عليها واعتبارها ملكية خاصة.