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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النواب تعلن زيارة عزبة الهجانة بعد تفقدها من الرئيس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:42 م
النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغيير وجه مصر في القضاء على العشوائيات، ومن ضمنها المناطق غير المخططة، مثل عزبة الهجانة بشرق مدينة نصر، التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارتها، وهو أول رئيس يزور تلك المنطقة، بما يعكس مدى الاهتمام بتطوير المنطقة وتحويل حياة أهلها لحياة أفضل "حياة كريمة"، وكيف التف الأهالي حول الرئيس، ورسالة الأمان للأهالي بتلك المنطقة وبكل المناطق العشوائية، بأن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي، مهتمة بتطوير تلك المناطق، فإنها ستقوم بزيارة ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في بيان للجنة، إن ملف العشوائيات ملف متوارث لم يقترب أي رئيس منه، والرئيس السيسي هو من اقتحم وواجه هذا الملف، لأنه يرى أن المصريين يستحقون دائما حياة أفضل، "حياة كريمة" تليق بالمواطن المصري.

وأضاف رئيس اللجنة، أن زيارة الرئيس عبد لفتاح السيسي، خلال جولته، لعزبة الهجانة، والتي رافقه فيها 11 وزيرا على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، منهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الري والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة، ليشاهدوا ويرصدوا عن قرب حجم المشكلة والعلاج في تطوير تلك المنطقة التي يسكنها أكثر من 2 مليون مواطن، وهذا رقم كبير.

وتابع النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب: "من هذا المنطلق وقبل أن أكون رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فأنا مواطن مصري فخور بالرغبة المصحوبة بإرادة سياسية قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير حياة العشوائيات في مصر، فرأيت أنه يجب أن نشارك الرئيس في دعم هذه المبادرات لتطوير العشوائيات في كافة المناحي لتغييرها للأفضل، من خلال القيام بزيارة وبمشاركة زملائي أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعزبة الهجانة؛ للوقوف على المشروعات القائمة وتدعيمها وحصرها".

وأشار رئيس اللجنة إلي ضرورة إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب الشباب في هذه المنطقة، على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروع، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليستفيد منها أهالي تلك المنطقة، وتكون بمثابة فرصة عمل للشباب هناك، ويكون ذلك بتسهيل تقديم المشروعات لهؤلاء الشباب مثل مشروعات "سيارات الطعام المتنقلة" وغيرها، وتقديم كافة التسهيلات حتى يكون ذلك بعيدًا عن أي روتين ليسير البرلمان بالتوازي مع تطلعات القيادة السياسية بتطوير العشوائيات بتوفير فرص عمل كإحدى أذرع حياة كريمة للشباب وللأسرة بمنطقة عزبة الهجانة.

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