«جازبروم»: تشييد خط أنابيب «نورد ستريم 2» بالمياه الدنمركية في أبريل

نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن مسؤول بشركة الغاز الروسية جازبروم قوله اليوم الثلاثاء، إن مشروع نورد ستريم 2 يخطط لإتمام تشييد خط الأنابيب المزدوج في المياه الدنمركية خلال أبريل 2021.وقدمت السلطات البحرية الدنمركية إطارا زمنيا مماثلا أمس الإثنين.وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019 بعد أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل.وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومترا من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنمركية بالإضافة إلى حوالي 30 كيلومترا في المياه الألمانية قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.