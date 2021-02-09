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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: 96% نسبة إنجاز حياة كريمة فى المرحلة الأولى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:46 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الأولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل ١٤٣ قرية، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الوزارة في المرحلة الأولى بلغ ٩٦٪؜، وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات في المرحلة الأولى ١٧٪؜، مشيرة إلى أن لائحة القانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق.

وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة داعمة بكل السبل لجهود الوزارة في المبادرة، والتي تأتي في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى.

وأضافت أن الوزارة قامت أيضًا بعمل مسح اجتماعي باستبيان الأسرة المعيشية لكل الأسر بالقرى، وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية، بالإضافة إلى وصف حالة المسكن.

وأكدت ضرورة عقد مديري المديريات بالمحافظات حوارًا مجتمعيًا مع المواطنين في المحافظات لتحديد مشاكل المواطنين على أرض الواقع، وتقديم خدمات وزارة التضامن بشكل أفضل وتحديد الاحتياجات المجتمعية ورصدها ومراعاة قضايا العدالة الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مديري المديريات بالمحافظات ببذل كل الجهود لافتتاح المزيد من الحضانات لإدراج المزيد من الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لاقتراحات وآراء عدد من مديري مديريات التضامن والعقبات التي تواجههم في تنفيذ عملهم، حيث أكدت تقديم كل سبل الدعم لتسهيل هذه العقبات وتيسير عملهم.

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