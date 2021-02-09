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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تحظر سفر 100 شخص مصابين بكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:04 م
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
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نشر فريق العمل الرئاسي النيجيري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جوازات سفر 100 مسافر آخرين فشلوا في الخضوع لاختبارات كوفيد- 19 الإلزامي بعد عودتهم إلى البلاد، حيث جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية.

وأوضح الفريق تلك التفاصيل على صفحته الرسمية على تويتر، مضيفًا أنه سيتم منع هؤلاء الركاب المصابين من السفر خارج البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تُعد المرة الثانية التي يتم فيها نشر تفاصيل جواز السفر للمسافرين الذين ينتهكون بروتوكولات كوفيد- 19 الإجبارية.

وقال رئيس الفريق الرئاسي، بوس مصطفى، في بيان: إنه سيتم تعليق جوازات السفر لهم لتكون بمثابة رادع للآخرين.

وأضاف بيان الفريق الرئاسي أنه تم فرض عقوبات على 100 جواز سفر في المجموعة الثانية من أولئك الذين فشلوا في الامتثال لاختبارات كوفيد- 19 الإلزامي، وأن العقوبة هي تقييد السفر لمدة 6 أشهر من 5 فبراير إلى 30 يوليو 2021.

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