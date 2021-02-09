تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2021

تستمر عمليات البحث من جانب الجمهور المهتم بالأعمال الفنية في مصر، عن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021، ويعتبر رمضان شهر السباق في الأعمال الدرامية، وتستعد شركات الإنتاج والفنانين لتقديم باقة من الأعمال خلال الشهر الكريم، وينتظر المشاهدين الموسم الرمضاني سنويا بشكل كبير، ولهفة غير عادية، حيث يحرص المنتجين على تقديم أعمال تشد المواطن.





قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021

تعرض القنوات الفضائية هذا العام باقة متميزة من الأعمال الفنية بمشاركة نخبة كبيرة من كبار الفنانين، وتتضمن هي المسلسلات: نسل الأغراب، والاختيار 2، موسي، كل ما نفترق، نجيب زاهي زركش، الملك أحمس، القاهرة كابول، عش الدبابير، هجمة مرتدة، اللي مالوش كبير، ومسلسل بين السما والأرض، ومسلسل لحم غزال، ضل راجل، من بطولة النجم الكبير ياسر جلال، الذي يحرص كل رمضان أن يقدم أعمالا فنية مختلفة، وينتظره الجمهور بشكل سنوي، كما يقدم الفنان الكبير يوسف الشريف هذا العام مسلسل "كوفيد 25" حيث يحرض يوسف الشريف ايضا على تقديم أعمال مميزة بشكل سنوي.





كما تضم القائمة مجموعة أخرى من المسلسلات وهي: مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجم أحمد عز، الذي من المقرر أن يعرض رمضان الماضي 2020، "بين السما والأرض"، بطولة الفنانة ليلي علوي، ومسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، وغيرها من مسلسلات السيت كوم، حيث سيتم الإعلان بشكل نهائي قبل بداية الشهر بأيام قليلة.





منافسة قوية بين الأعمال الدرامية في رمضان 2021

تشهد الأعمال الفنية التي تعرض في رمضام المقبل لهذا العام 2021، منافسة قوية وشرسة بين كبار الفنانين حيث يشارك نخبة كبيرة من الفنانين في الأعمال حيث لأول مرة يجمع عمل فني أمير كرارة وأحمد السقا، بينما تقدم ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي عملا فنيا أيضا، بينما يقدم أحمد عز أيضا مسلسلا، وحتى الآن لم تكشف الفنانة يسرا عن أعمالها في رمضان حيث تعد هي الأخرى من كبار الفنانين الذين ينتظرهم الجمهور بشكل سنوي في كل رمضان.



