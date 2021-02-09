مصرع 6 مصريين في انقلاب سيارة على الحدود الليبية
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:21 م
ياسمين شعيبطباعة
قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، إن غرفة الطوارئ تلقت إخطارًا من الجانب الليبي يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من منفذ مساعد الليبي، ما أدى لمصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وجميعهم مصريو الجنسية.
أضاف وكيل صحة مطروح، لـ«الدستور»، أنه بعد إنهاء الإجراءات تم تحويل 3 مصابين إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ إنهاء إجراءات نقل باقي المصابين.
وأكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على الجثامين والمصابين بمستشفى طبرق العام لحين إنهاء الإجراءات.
أضاف وكيل صحة مطروح، لـ«الدستور»، أنه بعد إنهاء الإجراءات تم تحويل 3 مصابين إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ إنهاء إجراءات نقل باقي المصابين.
وأكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على الجثامين والمصابين بمستشفى طبرق العام لحين إنهاء الإجراءات.