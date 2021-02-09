وزيرة التضامن تبحث مع المديريات آليات تنفيذ «حياة كريمة»

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمارفي البشر، مضيفة أن الوزارة تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بقراها وتوابعها.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة".كما وجهت الوزيرة مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.