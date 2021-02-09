النمسا تشدد إجراءات مغادرة «تيرول» لمكافحة انتشار سلالات كورونا الجديدة

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، عن فرض إجراءات مشددة لمكافحة انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة في ولاية تيرول.وأوضح كورتس أنه سيحظر مغادرة الولاية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة عشرة أيام، إلا بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا.