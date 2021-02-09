العراق.. إعدام 5 مدانين بالإرهاب

قال مسئولو أمن محليون إن العراق أعدم شنقا، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص مدانين بتهم إرهاب، وذكر مصدر كان حاضرا أن جميع من أُعدموا في سجن بمدينة الناصرية في جنوب البلاد كانوا عراقيين.وأكد صحة النبأ مصدر أمن آخر هو أحد أفراد فريق مكلف بتسليم الجثامين إلى ذويهم.ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن الجرائم التي أدين بها المتهمون.وقالت المصادر إن عراقيا آخر مدان بالقتل أعدم أيضا اليوم الثلاثاء.