مؤشر بورصة باكستان يغلق على تراجع 46674 نقطة

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، جلسة تداولات اليوم، الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.1% أي ما يعادل 47 نقطة، وأقفل عند مستوى 46674 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 278.819.109 أسهم، تم تداولها على أسهم 370 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 172 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 181 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.