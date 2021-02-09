كبير خبراء الصحة في جنوب إفريقيا يقترح إبطاء طرح لقاح «أسترازينيكا»

اقترح عالم الأوبئة البارز في جنوب إفريقيا، سالم عبدالكريم، إبطاء طرح لقاح فيروس "كورونا" الذي تنتجه "أكسفورد-أسترازينيكا"؛ وذلك بعد تعليق اللقاح في البلاد بعد أن أظهرت دراسة أجراها علماء في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا أن اللقاح فشل في منع الأعراض الخفيفة والعدوى المعتدلة من البديل.وقال سالم: "اقترحنا عملية تتألف من خطوتين لبدء التشغيل.. في الخطوة الأولى، نقوم بتلقيح حوالي 100 ألف شخص أو نحو ذلك لمراقبة معدلات الاستشفاء، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر منا بضعة أسابيع للقيام بذلك"، مضيفًا أنه بعد عملية الطرح سيكونون قادرين على تقييم ما إذا كانوا سيستمرون ببساطة في طرح المليون جرعة ونصف التي تمتلكها البلاد أو ما إذا كانوا بحاجة إلى إيقاف طرح لقاح أسترازينيكا نهائيًا.وكان وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، قد أعلن أنه يتعين عليهم تعليق اللقاح حتى نفهم تأثيراته، على الرغم من أن صلاحيته ستنتهي في أبريل المقبل، وسيتم الاحتفاظ بالجرعات الموجودة حتى يعطي العلماء مؤشرات واضحة على استخدامها.