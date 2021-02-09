رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كبير خبراء الصحة في جنوب إفريقيا يقترح إبطاء طرح لقاح «أسترازينيكا»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:40 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
أ ش أ
طباعة
اقترح عالم الأوبئة البارز في جنوب إفريقيا، سالم عبدالكريم، إبطاء طرح لقاح فيروس "كورونا" الذي تنتجه "أكسفورد-أسترازينيكا"؛ وذلك بعد تعليق اللقاح في البلاد بعد أن أظهرت دراسة أجراها علماء في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا أن اللقاح فشل في منع الأعراض الخفيفة والعدوى المعتدلة من البديل.

وقال سالم: "اقترحنا عملية تتألف من خطوتين لبدء التشغيل.. في الخطوة الأولى، نقوم بتلقيح حوالي 100 ألف شخص أو نحو ذلك لمراقبة معدلات الاستشفاء، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر منا بضعة أسابيع للقيام بذلك"، مضيفًا أنه بعد عملية الطرح سيكونون قادرين على تقييم ما إذا كانوا سيستمرون ببساطة في طرح المليون جرعة ونصف التي تمتلكها البلاد أو ما إذا كانوا بحاجة إلى إيقاف طرح لقاح أسترازينيكا نهائيًا.

وكان وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، قد أعلن أنه يتعين عليهم تعليق اللقاح حتى نفهم تأثيراته، على الرغم من أن صلاحيته ستنتهي في أبريل المقبل، وسيتم الاحتفاظ بالجرعات الموجودة حتى يعطي العلماء مؤشرات واضحة على استخدامها.

موضوعات متعلقة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

أهالى ترسا يستغيثون بـ«السيسى»: محافظ الجيزة يهدم المنازل المرخصة بلا داعى

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفاعلية

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

«الكتبجية» تنظم حفل إطلاق رواية «أيام الياسمين»

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير