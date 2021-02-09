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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير الصين لرئيس «المؤتمر»: نتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع مصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:15 م
سفير الصين
سفير الصين
وفاء علي
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أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، قوة العلاقات المصرية الصينية، وتطلع بلاده لمزيد من التعاون المثمر مع مصر في كافة المجالات في ظل العاقات الوثيقة التى تربط الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المجلس القومي للقبائل العربية، بمناسبة احتفالات الصين بمرور مئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وهنأ السفير الصيني، رئيس حزب المؤتمر، باكتمال المؤسسات التشريعية، واختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أعضاء مجلس الشيوخ، ودعا حزب المؤتمر للمشاركة في الاحتفالات، المقرر أن تنظمها السفارة الصينية، بمناسبة تأسيس الحزب الشيوعي الصينى الحاكم، والتي تواكب ذكرى مرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

ومن جانبه، أكد الربان عمر المختار على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والصيني، وما يجمعهما من قواسم مشتركة تعبر عن حضارتين عظيمتين، وبما تمثله من نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات الصينية العربية والإفريقية.

وأشار الربان إلى رغبة الشعب المصري، في الاستفادة من التجربة الصينية، وما حققته من نجاحات اقتصادية وتنموية؛ خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

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