أهالي ترسا يستغيثون بـ «السيسي»: محافظ الجيزة يهدم المنازل المرخصة بلا داعي

تقدمت 440 أسرة، من سكان وملاك 26 برج سكني بشارع محمد أنور السادات، ترسا سابقًا، باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بصفته وشخصه، واللواء تامر أبو النجا رئيس مجلس مدينة الجيزة، بصفته وشخصه، وأشرف تامر غبريال رئيس حي الطالبية بصفته وشخصه، للتدخل والحيلولة دون إهدار المال العام، وإرتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية والفنية، فيما يخص تنفيذ المرحلة الأولى بشارع ترسا.وأكدت الاستغاثة أن محافظة الجيزة وحي الطالبية بإشراف مجلس المدينة، بدأت قبل نحو عام بالإنتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من شارع ترسا بإجمالي تكلفة استثمارية 270 مليون جنيه، حيث تم خلال هذه المرحلة تنفيذ إزالات والتعديات على الطريق بما في ذلك العقارت المخالفة، لأعمال توسعة الشارع، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومد خطوط كهرباء ورصف الطريق وتنفيذ بناء الأرصفة الجانبية وتشجير الجزيرة الوسطى، وبعد أن انتهت المحافظة من تسليم المرحلة الأولى بنحو 8 أشهر، فوجئ الأهالي بإدارات حي الطالبية ومجلس المدينة والمحافظة، تطالب نحو 26 برج سكني بإزالات جزئية أو ما يسمى بالشطر الجزئي بالمخالفة للقانون، حيث طالب المحافظ الأهالي بتوفير مسافة تتراوح بين متر وحتى 5 أمتار إضافية للشارع، وهو ما لاقى دهشة أصحاب العقارات هناك، حيث أن توفير مسافات متر و5 أمتار لا يستدعي تنفيذ إزلات جزئية أو كلية وتعريض سلامة العقارات والمواطنين للخطر خاصة وأن الوحدات السكنية غير مخالفة، كما أنها ملتزمة بالبناء وفق رخص حصلوا عليها من حي الطالبية معظمها يعود لأكثر من 20 عامًا، وإلتزامهم بخط التنظيم المُعتمد.وبحسب الإستغاثة، فإن المحافظ بدأ في تسيير حملات ضغط تحت إشراف رئيس مجلس المدينة اللواء تامر أبو النجا، ورئيس حي الطالبية أشرف تامر غبريال، وترويع المواطنين من وقت لآخر وتهديدهم بقرارات إزالة حال عدم تنفيذ الشطر الجزئي وغير القانوني، ووضع علامات وهمية على العقارات لإيهام الملاك بأن عقاراتهم سيتم إزالتها خاصة وأن الشطر الجزئي سيكون بضغط معنوي من المحافظة، لكن بطلب رسمي من الملاك وتعهد بسلامة العقار، وبدون أدنى مسؤولية أو تعويض من المحافظة.وتسائلت الاستغاثة عن الجدوى الاقتصادية التي تعود على المحافظة وبالتبعية الدولة من نزع ملكية 26 عقار سكني، وتهدد حياة 440 أسرة، لأجل تحقيق زيادة تتراوح بين متر وحتى 5 أمتار في أبراج متباعدة عن بعضها، وفي الطريق الذي يشهد سيولة مرورية، بعرض يبدأ من 35 متر وحتى 40 مترًا، وفق قرارات مجلس الوزراء.وأضافت الاستغاثة التي تقدم به الأهالي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، أن إجراءات المحافظ الذي يرغب في تنفيذها ستكلف خزينة الدولة أكثر من 200 مليون جنية إضافية، كتكلفة لنزع الملكيات وإزالة العقارات المشار إليها، ورصف الطرق وإعادة تنظيم الطريق مرة أخرى في مرحلة إنتهت بالفعل، في الوقت الذي تستعجل فيه الحكومة ممثلة في وزراة النقل، محافظة الجيزة للإنتهاء من كافة أعمال التطوير بشارع ترسا ومحور محمد أنور السادات، ليتم الإستعاضة به كبديل لشارع الهرم المقرر إغلاقه لتنفيذ مترو الهرم.وتقدم المواطنين بشكاوي رسمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأجهزة الرقابية والحكومية المعنية، ضد المحافظ ومعاونيه، ومجلس المدينة والحي، للتدخل ضد إهدار المال العام، وترويع الآمنين وتعنت إدارات المحافظة.