البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ0.23%

سجل مؤشر "البورصة" العراقية، اليوم، تراجعا بنسبة 0.23%، متوقفا عند 522.17 نقطة.وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 14 شركة، فيما ارتفعت أسهم 12 أخرى، وحافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،672،765،949 سهم، بقيمة 2،631،833،246 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 805 صفقات، شملت 37 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.