بدء محاكمة صحفيتين تواجهان عقوبة السجن 3 سنوات في بيلاروس

بدأت اليوم الثلاثاء في مينسك محاكمة صحفيتين بيلاروسيتين تواجهان عقوبة السجن مدة 3 سنوات بتهمة "الإخلال بالنظام العام بشكل خطير"، وفق السلطات، على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهما.وأوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفايا وكاترينا باخفالوفاتا، وهما مراسلتا محطة بيلسات التلفزيونية المعارضة ومقرها بولندا، في 15 نوفمبر في الشقةالتي صورتا منها تفريقًا عنيفًا لتظاهرة دعم ناشط معارض بعد أيام من مقتله.ومنذ ذلك الحين، تواجه الصحفيتان اللتان تبلغان من العمر على التوالي 23 و27 عامًا تهمة "تنظيم وإعداد أعمال تخل بالنظام العام بشكل خطير" وتواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.أصرت الصحفيتان اللتان ارتدتا ملابس بيضاء ورفعتا شارة النصر، على براءتهما في مستهل محاكمتهما، وفقًا لمراسل وكالة فرانس برس.ووجهت النيابة لهما تهمة تحريض السكان على التظاهر من خلال تقاريرهما، مضيفة أن ذلك أدى إلى "تأخير وسائل النقل العام" و"إلحاق أضرار".