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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء محاكمة صحفيتين تواجهان عقوبة السجن 3 سنوات في بيلاروس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:12 م
السجن
السجن
وكالات
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بدأت اليوم الثلاثاء في مينسك محاكمة صحفيتين بيلاروسيتين تواجهان عقوبة السجن مدة 3 سنوات بتهمة "الإخلال بالنظام العام بشكل خطير"، وفق السلطات، على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهما.

وأوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفايا وكاترينا باخفالوفاتا، وهما مراسلتا محطة بيلسات التلفزيونية المعارضة ومقرها بولندا، في 15 نوفمبر في الشقة
التي صورتا منها تفريقًا عنيفًا لتظاهرة دعم ناشط معارض بعد أيام من مقتله.

ومنذ ذلك الحين، تواجه الصحفيتان اللتان تبلغان من العمر على التوالي 23 و27 عامًا تهمة "تنظيم وإعداد أعمال تخل بالنظام العام بشكل خطير" وتواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

أصرت الصحفيتان اللتان ارتدتا ملابس بيضاء ورفعتا شارة النصر، على براءتهما في مستهل محاكمتهما، وفقًا لمراسل وكالة فرانس برس.

ووجهت النيابة لهما تهمة تحريض السكان على التظاهر من خلال تقاريرهما، مضيفة أن ذلك أدى إلى "تأخير وسائل النقل العام" و"إلحاق أضرار".

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