كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بسلالات كورونا المتحورة

أكدت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 حالة إصابة إضافية بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا، وتعهدت بتكثيف المراقبة على الوافدين الأجانب للكشف عن الحالات المحتملة بشكل أفضل.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 24 إصابة بالسلالات المتحورة، هناك 22 إصابة وافدة من الخارج و4 إصابات محلية.وحذرت السلطات من انتشار المزيد من الفيروسات القابلة للانتقال في البلاد، قائلة إنها ستوسع نطاق تحليل حالات الإصابة بالسلالات المتحورة وتشدد مراقبة الوافدين الأجانب.