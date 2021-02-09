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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مدير محطة بنزين تلاعب في معيار المواد البترولية بالدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:04 م
ضبط مدير محطة بنزين
ضبط مدير محطة بنزين
عمرو الحوتى
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شنّت مباحث التموين بمحافظة الدقهلية، بالاشتراك مع قسم موازين الدقهلية، الثلاثاء، حملة استهدفت محطة تموين السيارات بقرية "طنامل" مركز أجا، بعد قيام المدير المسئول عنها بالتلاعب في معيار المواد البترولية بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين، أكدتها التحريات السرية، تفيد بقيام "محمد.ع.ع"، 29 عامًا، المدير المسئول عن محطة التعاون لتموين السيارات الكائنة بقرية طنامل دائرة مركز أجا، مقيم قرية العصلوجي دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، بالتلاعب في معيار المواد البترولية (بنزین وسولار) بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام.

بتقنين الاجراءات، تشكلت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم موازين الدقهلية استهدفت المحطة المشار إليهاـ وتم إجراء عمليات المعايرة بمعرفة مفتشي الموازين المرافقين للحملةـ وتبين وجود عجز بالطلمبات، طلمبة البنزين ۸۰، وجود عجز 1.65 لتر بالصفيحة، وطلمبة البنزين ۹۲، وجود عجز ۲.۸۸ لتر بالصفيحة، وطلمبة السولار، وجود عجز 1.6 لتر بالصفيحة، وطلمبة سولار أخرى، وجود عجز 1.5 لتر بالصفيحة، بإجمالي كميات مستولى عليها حتى وقت ضبط المخالفة تقدر بـ19193 جنيهًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۷۸، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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