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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحمد أبوالغيط يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:12 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات على مسار تسوية الأزمة الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبوالغيط وسيالة تداولا حول النقاشات التي شهدها الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة، يوم أمس الإثنين، على مستوى وزراء الخارجية والنتائج التي أفضت إليها، واتفقا على الحاجة إلى تكثيف العمل العربي المشترك في إطار الجامعة لتسوية الأزمات ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأضاف المصدر أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى حول مجمل التطورات التي شهدتها مسارات تسوية الأزمة الليبية، خاصة مع نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار رئيس وعضوي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، واتفقا على أهمية تكثيف العمل العربي والدولي لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة، ومرافقة الأشقاء في ليبيا نحو إتمام بقية الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري.

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