مصرع طفل على يد آخر فى حادث سير بشربين

لقي طفل عمره 7 سنوات، مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير من سيارة ملاكي قادها طفل آخر عمره ، ٨ سنوات، وذلك أثناء لهوه أمام منزله بقرية "العيادية" مركز شربين بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام لمركز شرطة شربين، بوصول الطفل "أحمد الشربيني محمود محمود معوض" عمر 7 سنوات، ومقيم قرية العيادية - دائرة مركز شربين جثة هامدة (ادعاء حادث طريق).وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده "الشربيني محمود معوض" 47 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه حال لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به السيارة رقم ( د ص ر ٦٥٣٨ ملاکی ) قيادة الطفل "محمد ربيع السيد محمد" ٨ سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته، واتهم والد الطفل "ربيع السيد محمد " ٤٦ سنة، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة مما تسبب في وفاة نجله.أمكن ضبط السيارة والطفل قائدها ومالكها وبمواجهة مالك السيارة أيد ذات المضمون، وأضاف بأن نجله استولى على مفاتيح تشغيل السيارة دون علمه.تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۲۸۲ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.