رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل على يد آخر فى حادث سير بشربين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:47 م
مصرع طفل
مصرع طفل
عمرو الحوتى
طباعة
لقي طفل عمره 7 سنوات، مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير من سيارة ملاكي قادها طفل آخر عمره ، ٨ سنوات، وذلك أثناء لهوه أمام منزله بقرية "العيادية" مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام لمركز شرطة شربين، بوصول الطفل "أحمد الشربيني محمود محمود معوض" عمر 7 سنوات، ومقيم قرية العيادية - دائرة مركز شربين جثة هامدة (ادعاء حادث طريق).

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده "الشربيني محمود معوض" 47 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه حال لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به السيارة رقم ( د ص ر ٦٥٣٨ ملاکی ) قيادة الطفل "محمد ربيع السيد محمد" ٨ سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته، واتهم والد الطفل "ربيع السيد محمد " ٤٦ سنة، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة مما تسبب في وفاة نجله.

أمكن ضبط السيارة والطفل قائدها ومالكها وبمواجهة مالك السيارة أيد ذات المضمون، وأضاف بأن نجله استولى على مفاتيح تشغيل السيارة دون علمه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۲۸۲ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

رئيس «الوفد»: فصل 9 أعضاء وإحالة آخر للنيابة بتهمة التخابر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني