توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق كورنيش النيل، وذلك لرفع كفاءة هذه المنطقة الحيوية، وتلقت تقريرًا بالعمليات التى تجرى اليوم بالموقع.تناول هذا التقرير بيانا بالأعمال التى يتم تنفيذها بدءًا من منطقة الدعايم حتى مديرية أمن دمياط، حيث يتم تركيب بلدورات وبلاطات بالجزيرة الوسطى وممشى الكورنيش، فضلًا عن عمليات إنشاء قواعد خرسانية للوحات الإعلانية وكذا الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة الديكورية للممشى والجزيرة، كما تابعت الأعمال الخاصة بإنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، إذ جار ربط غرفة صرف الأمطار بغرفة الترسيب.وأكدت «عوض» على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بالمرحلة الأولى من مشروع التطوير طبقًا للجدول الزمني المحدد، ووفقًا للمعايير الفنية والهندسية.