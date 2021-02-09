الأنبا يؤانس يترأس عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وتتخذ الكنيسة القبطية خلال العظة الأسبوعية لأسقف أسيوط كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والمعروف باسم «صوم القيامة»، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.