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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك الرياض ينتهي من طرح صكوك محلية بـ3 مليارات ريال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:59 م
بنك الرياض
بنك الرياض
وكالات
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أعلن بنك الرياض عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي في السعودية.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الطرح بلغت ثلاثة مليارات ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، بعدد إجمالي 3 آلاف صك.

وبلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال، بينما عائد الصك يتمثل في سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى هامش ربح بواقع 150 نقطة أساس.

وتبلغ مدة الصك عشر سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقًا لشروط وأحكام الصكوك.

وتسترد الصكوك في تاريخ استحقاقها. ومع ذلك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفقًا لشروط وأحكام الصكوك.

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