غلق قسم العزل بمستشفى مطروح العام وتحويل الحالات لـ«النجيلة»

قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم إخلاء قسم العزل بمستشفى مطروح العام من جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتحويلهم إلي مستشفى النجيلة المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وأوضح وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك غرفة لفرز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى مطروح العام، مؤكدّا أن عدد الحالات التي تم تحويلها إلي مستشفى النجيلة بلغت 6 حالات ليصل اجمالي الحالات بمستشفى العزل لـ26 حالة.