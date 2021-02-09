«الطيران الروسية» تعلن زيادة عدد الرحلات إلى مصر

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من: ألما-آتا وباكو ويريفان ودلهي، كما ستزيد عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة ونور سلطان ومينسك وبيشكيك.وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تستأنف شركة إيروفلوت رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى القاهرة (مصر) ونور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) ومينسك (بيلاروس) ".