«الطيران الروسية» تعلن زيادة عدد الرحلات إلى مصر
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:25 م
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أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من: ألما-آتا وباكو ويريفان ودلهي، كما ستزيد عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة ونور سلطان ومينسك وبيشكيك.
وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تستأنف شركة إيروفلوت رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى القاهرة (مصر) ونور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) ومينسك (بيلاروس) ".
وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تستأنف شركة إيروفلوت رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى القاهرة (مصر) ونور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) ومينسك (بيلاروس) ".