ولاية هامبورج الألمانية تعلن استمرار غلق المدارس

أعلنت حكومة ولاية هامبورج الألمانية رفضها تخفيف قيود كورونا في المستقبل المنظور، واعتزامها الإبقاء على غلق المدارس في الولاية.وقال مارسيل شفايتسر، المتحدث باسم حكومة الولاية التي تقع في شمال ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن "معدل الإصابات ينخفض ببطء شديد، كما أن معدل الاستنساخ مرتفع بشكل زائد عن الحد، وانتشار طفرات الفيروس بشكل أقوى لا يزال قائما".وأضاف شفايتسر: "في ظل هذه الخلفية، ستظل حكومة الولاية أيضا عند موقفها المتمثل في أننا لا يمكننا أن نعد بإجراءات تخفيف في الوقت الراهن".وتجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، غدا الأربعاء، مشاورات جديدة حول التطور اللاحق في مواجهة جائحة كورونا.