قيس الشيخ نجيب ينتهي من 80% من دوره في «هجمة مرتدة»

يواصل النجم قيس الشيخ نجيب تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة"، والتي أنهى تصوير 80% منها.ويتكتم النجم السوري على تفاصيل دوره، مكتفيا بقوله أنه دور محوري ومحرك للأحداث، وسيكون ظهوره في الثلث الأخير من العمل بصورة مكثفة على أن يكون من محركات الاحداث منذ بداية العمل، وأنه فخور بالمشاركة في عمل كبير مثل هذا يعكس بطولات المخابرات المصرية ودورها الوطني والنضالي ودعمها للقضايا العربية الكبرى، ويشارك فيه نجوم كبار مثل هند صبري، وأحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وعدد كبير من النجوم ومخرج متمكن مثل احمد علاء.و أوضح " قيس" أنه يفكر حاليا وبقوة في الاستقرار بالعاصمة المصرية القاهرة، والتركيز بصورة اكبر في الدراما المصرية، وكان قد حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي مع مسلسله "أولاد أدم"، الذي تم عرضه عبر شبكة قنوات ام بي سي وحقق نجاحا كبيرا على المستوى العربي، ولعب فيه دور "سعد" وهي شخصية متناقضة كلص شريف يشبه روبن هود ولهذا احبله الجمهور.وهو واحد من أبرز النجوم السوريين المتواجدين على الساحة وهو من مواليد دمشق والده الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب، ووالدته خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1998 متزوج من الكاتبة لبنى مشلح، ولديه منها ولد وحيد اسمه جود.