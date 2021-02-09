ضبط 4 ينقبون عن الآثار بأرض زراعية بالسنبلاوين

تمكن عدد من أهالي قرية بشمس التابعة لمركز السنبلاوبن بمحافظة الدقهلية، من ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد الأراضي الزراعية بالقرية وتم تسليمهم للشرطة.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي، بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية زمام قرية " بشمس " دائرة مركز السنبلاوين.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين ضبط كل من "ع.ع. م"، 46 عاما، صاحب وحدة تصوير فيديو، ومقيم بقرية نوسا الغيط دائرة مركز أجا، و"ا. ع.ا "، 49 عاما، بالمعاش، ومقيم بقرية صهرجت الصغرى دائرة مركز أجا، و"م.ع. إ"42 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بقرية بشلا دائرة مركز ميت غمر، و"ع. ع. ا." 57 عاما، سائق، ومقيم شارع ترعة الجلاد الشرابية بمحافظة القاهرة، وسيارة ملك الأول وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية بمساحة 17 قيراطا ملك " ح. ب. ح"، مقيم مدينة القاهرة.وبإجراء المعاينة تبين وجود حفرة " قطر 1.5 متر وعمق نصف متر "، وتم ضبط بعض أدوات الحفر وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2750 لسنة 2021، جنح مركز السنبلاوين، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.