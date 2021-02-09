رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلمانى لضعف خدمات الإنترنت فى المناطق الريفية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:20 م
النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب،
عائشة حسن
طباعة
تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشارحنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن ضعف خدمات الإنترنت في عدد كبير من المناطق الريفية والكفور والنجوع بقري الصعيد وقري شمال الجيزة.

وأكدت «رشاد»، خلال طلب الإحاطة، أنه تعاني تلك الأماكن منذ زمن بعيد من ضعف في خدمات الإنترنت؛ بسبب قلة وعدم كفاءة الكابلات الخاصة بتغذية الشبكات الخاصة بها، وهذا ما قد حاول الأهالى مرارًا وتكرارًا إيجاد حل جذري وحقيقي له مع شركات الإنترنت ولكن دون جدوى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل كبير على أنماط الحياة في تلك المناطق، خاصة أنه يعتمد البعض منهم على خدمات الإنترنت في إنهاء أعماله أو مهامه الوظيفية عن بعد، فضلًا عن لجوء الجهات التنفيذية المعنية بملفات التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تطبيقات التعليم عن بعد، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية إلى تفعيل هذا النظام في الآونة الأخيرة بسبب الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت البرلمانية، أن التحول الرقمي الذي قامت به الدولة المصرية في الآونة الأخيرة في معظم الجهات والهيئات التي تقوم بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، تلك التعاملات التي تتم جميعها بالاعتماد الكلي على خدمات الإنترنت، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر «نظام التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة- نظام تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونى».

وطالبت الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المنية بهذا الشأن من أجل توفير خدمات الإنترنت بتلك المناطق، بشكل يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها وكثافتها السكانية.

موضوعات متعلقة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني