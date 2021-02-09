ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على عدد من الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى مركز دكرنس.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من بعض الأهالي بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية "ميت ضافر" دائرة المركز.بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، تبين ضبط كل من "ماهر.م.م.ع"، ٤٥ عامًا، عامل، ونجله محمود، ۲۱ عامًا، عامل، وجار الأول "محمد ص. ف ع" ۳۳ عاما، عامل، ويقيمون بذات القرية، وصديق الثاني "السيد.ر. ال" ۳۰ عاما، عامل، ومقيم بقرية "تاج العز" دائرة المركز، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل الأول.بالمعاينة تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابق أرضي وأول علوي غير مكتمل البناء على مساحة "۱۲۰ مترا تقريبا" ووجود حفرة بمدخل المنزل "قُطر متر، وعمق 5 أمتار" مبطنة بالمونة الأسمنتية، وتم ضبط بعض أدوات الحفر.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۸۷ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز دكرنس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.