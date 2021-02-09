«الغد»: استقبال أهالي عزبة الهجانة للرئيس رسالة للأعداء

صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمت بالمواطن المصري وبحياته وبأن يحيا حياة كريمة من خلال تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وتطوير العشوائيات والمبادرات الصحية ومنافذ بيع القوات المسلحة والداخلية المصرية التي توفر كافة السلع والمنتجات الأساسية بسلع تناسب كافة الفئات والطبقات.وأكد موسى مصطفى في بيان اليوم، أن مشروع تطوير القرى سيطور وينمي الريف ويخلق مجتمعا إنتاجيا مبتكرا يوفر فرص العمل وينمي روح العمل والانتماء والكفاح والجدية لدى شباب وأهالي الريف.وأكد موسى على أن استقبال مواطني عزبة الهجانة للرئيس السيسي بحفاوة صفعة كبرى لأعداء الوطن في الداخل والخارج ورسالة حب من الشعب للرئيس فعلاقة الحب بينهما لا يمكن لأحد أن يقترب منها.