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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:22 م
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حفل تسليم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة، الذي نظمته جمعية الأورمان، بالتعاون والتنسيق مع بنك القاهرة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار الدور المجتمعي لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وجرى تم تسليم 38 شيكًا بنكيًا بقيمة إجمالية 266 ألف جنيه كقرض حسن للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة من الفئات الأكثر احتياجًا؛ لإقامة مشروعات صغيرة لمساعدتهم على أعباء الحياة، في إطار التعاون المثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة أسيوط وبنك القاهرة.
ووزع المحافظ الشيكات على المستفيدين بواقع شيك بقيمة سبعة آلاف جنيه لكل حالة كقرض حسن، يتم سداده خلال عام مع الحصول على قرض بنفس القيمة مع بداية العام الثاني، ويتم سداده نصفه فقط وفي حالة التأكد من جدية تنفيذ المشروع، يحصل المستفيد على القرض الثالث بنفس القيمة في صورة منحة لا ترد.

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط
تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

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