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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الكتبجية» تنظم حفل إطلاق رواية «أيام الياسمين»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:42 م
إطلاق رواية أيام
إطلاق رواية "أيام ياسمين
إيمان عادل
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تنظم الكتبجية حفل إطلاق رواية "أيام ياسمين" آخر أعمال الكاتب ممدوح صقر، وذلك يوم الأحد الموافق 14 فبراير الساعة السادسة والنصف مساءً.

ممدوح صقر معماري ومؤرخ للعمارة الإسلامية ومغرم بالسفر، قام بكتابة أربعة من كتب أدب الرحلات باللغة الإنجليزية، و"أيام الياسمين" ثاني أعماله باللغة العربية وأول أعماله الروائية، ولد في جلاسجو باسكتلندا عام 1976. بالإضافة إلى عدد من الأبحاث الأكاديمية فقد قام بكتابة 4 من كتب أدب الرحلات باللغة الإنجليزية (Did you try Qat? 2012، Spaghetti in Harar، 2014، From Cairo to Tel Aviv، 2015 and Namaste 2019) وقد ضم بهم خبراته والأحداث التي مر بها من خلال أسفاره المتعددة.

وفي بداية عام 2016 خاض أول تجربة للكتابة باللغة العربية في كتاب "القاهرة.. تل أبيب"، وفيه تناول رحلته لفلسطين وزيارته للقدس وبيت لحم والخليل وعكا ويافا. وامتزجت مشاهداته بحوارات عديدة مع من قابلهم من الفلسطينيين.

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