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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات المحامين الفرعية.. مجدى حافظ نقيبًا لجنوب القليوبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:21 م
مجدي حافظ
مجدي حافظ
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج الانتخابات في نقابة جنوب القليوبية الفرعية.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 8070 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3004 ناخبين، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز مجدي سيد حافظ محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1489 صوتًا، وعبد الله سيد عبد الله حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 644 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:
1-أيمن طه عبد المنعم طه 1619 صوتًا.
2-أشرف عبد الغني بيومي علي 1275 صوتًا.
3-أحمد عفيفي مصطفى السمين 1150 صوتًا.
4-محمد أحمد جمعة سالم 1147 صوتًا.
5-سامح مريت عياد يوسف 1092 صوتًا.
6-حامد أحمد حامد محمود 1075 صوتًا.
7- محمود محمد عاطف محمد 949 صوتًا.

بينما وافق على الميزانية 1838 عضوا.

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