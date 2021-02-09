انتخابات المحامين الفرعية.. مجدى المهدى نقيبًا لشمال القليوبية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج الانتخابات في نقابة شمال القليوبية الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 5368 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2365 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز مجدي عبدالقادر إبراهيم حسين المهدي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 674 صوتًا، وعمرو محمد الحسيني أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 970 صوتًا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- مصطفى السعداوي محمد السعداوي 1187 صوتًا.2- عماد سمير شندي محمد 1116 صوتًا.3- سعيد محمد عبدالعزيز قنديل 1060 صوتًا.4- منصور محمد الجيوشي 1040 صوتًا.5- محمد كامل محمد سالم 913 صوتًا.6- ناصر فؤاد عبده الوكيل 895 صوتًا.7- الهادي عطية السيد البطاوي 891 صوتًا.بينما لم يوافق على الميزانية 1185عضوًا.