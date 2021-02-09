حريق ضخم فى مول تجارى بدمياط

نشب حريق ضخم في حجرة بمول الرداد بميدان سرور بدمياط، عصر اليوم الثلاثاء، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في المول.وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.