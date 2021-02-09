محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الرصف الجارى تنفيذها بمدن وأحياء ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدًا استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق.جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نصر طبيخ مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة غادة هاشم، مدير إدارة تنمية القرية، والمهندس هاني ثروت، مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات، والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق والكباري، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.وجرى استعراض خطة استكمال ونهو مشروعات رصف الطرق وصيانتها والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وضرورة التنسيق مع شركات المرافق للانتهاء من أعمالها قبل البدء في أعمال الرصف، مشددًا على المتابعة المستمرة، والتأكد من جودة الأعمال ومراعاة الاشتراطات الفنية قبل تسليم الأعمال وتذليل العقبات لنهوها في توقيتاتها المحددة.وشدد على ضرورة مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هيئة الرق وعدت بإنهاء كافة مشروعات الرصف خلال 3 أشهر.وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مشروعات الرصف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي اعتماد مالي قدره 805 ملاييين جنيه، منها 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020-2021، والتي تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف بطول 250 كم طولي، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 37 مشروع رصف بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة و275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة.