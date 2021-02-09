23 فبراير.. الحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة التوأم

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، التى تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها، بجلسة 23 فبراير الجاري.كانت محكمة أول درجة ألزمت عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه، وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بالزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته عز الدين وزين الدين بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضه.وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف زينة التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.