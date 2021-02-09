353 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الرياض تصدرت نسبة الإصابات بـ168 إصابة.وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 249 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.