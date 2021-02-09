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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

353 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:07 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الرياض تصدرت نسبة الإصابات بـ168 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 249 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

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