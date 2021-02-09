النيجيرية للغاز المسال تحقق 108 مليارات دولار إيرادات من المبيعات فى 21 عامًا

أعلنت الشركة النيجيرية للغاز الطبيعي المسال أنها حققت إيرادات تعادل قيمتها 108 مليارات دولار أمريكي من مبيعات الغاز المسال خلال 21 عامًا منذ بدء عملياتها في هذا القطاع.وأوضحت أيونو فاتاى ويليامز، المدير العام للعمليات الخارجية بالشركة، أن أول سفينة شحن للغاز الطبيعي أبحرت من جزيرة بوني بولاية ريفرز إلى فرنسا خلال عام 1999، ووضعت هذه الشحنة الشركة النيجيرية على خريطة مصدري الغاز المسال.وقالت- في تصريحات نقلتها صحف محلية اليوم: "إننا نقوم بتسييل الغاز، وبنقله وبيعه إلى المشترين ونعطي قيمة مضافة للغاز الطبيعي النيجيري ولنيجيريا".وأشارت إلى أن الشركة "تمكنت على مدار 21 عامًا بتسليم خمسة آلاف شحنة غاز طبيعي مسال ولدينا 23 سفينة شحن نخصصها لغرض شحن الغاز الطبيعي المسال لضمان استمرار عملياتنا بطريقة سلسة".ولفتت المدير العام للعمليات الخارجية بالشركة النيجيرية للغاز الطبيعى المسال إلى أن نيجيريا تحتل حاليًا المرتبة التاسعة في العالم، حيث يبلغ حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لديها 200 تريليون قدم مكعب.وأضافت أن البلاد لديها 600 تريليون قدم مكعب احتياطيات غير مؤكدة للغاز، وفي حال تأكد هذه الاحتياطيات فإنه سيرفع مرتبة نيجيريا إلى المرتبة الرابعة عالميًا من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة.