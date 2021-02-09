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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند وأفغانستان توقعان اتفاقية بناء «سد شحتوت»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:26 م
جريدة الدستور
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اتفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني على بناء مشروع "سد شحتوت" خلال لقاء قمتهما الافتراضية الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن وزيري الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار والهندي سوبراهمانيام جايسشانكار وقعا على إنشاء مشروع "سد شحتوت".

من جانبه، وجه الرئيس الأفغاني الشكر للحكومة الهندية على تقديم 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19". وأضاف: "في هذا الوقت الحرج، لا يمكن أن تكون هناك هدية أعظم من ذلك".

في الوقت ذاته، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن قلق أمته إزاء تزايد مستويات العنف والقتل المستهدف للصحفيين والأبرياء في أفغانستان، ودعا إلى "وقف فوري" لمثل هذه الأعمال، مضيفا أن الهند تدعم مفاوضات السلام التي يملكها ويقودها الأفغان.

كما أشار إلى أن كلا من الهند وأفغانستان يريدان رؤية المنطقة خالية من الإرهاب.

جدير بالذكر أن "سد شحتوت" من شأنه أن يساعد على تزويد مليوني شخص في العاصمة كابول بالمياه النظيفة، كما سيكون السد الثاني الذي تشيده الهند في أفغانستان. وأفادت تقارير بأن تكلفة هذا المشروع تقدر بنحو 236 مليون دولار.

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