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منوعات

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:33 م
جريدة الدستور
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أفاد تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا بأن عام 2020 كان الأسوأ تاريخيا بالنسبة للسفر الجوي على متن خطوط شركات الطيران الأفريقية.

وأوضح التقرير أن: "حركة النقل الجوي بشركات الخطوط الجوية الأفريقية انخفضت بنسبة 8ر69% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وأن قدرات هذه الشركات تراجعت بنسبة 5ر61%".

وأشار إلى أن طلبات السفر على متن الخطوط الأفريقية خلال شهر ديسمبر كان أقل بنسبة 8ر68% عن الفترة ذاتها في العام 2019.

ومع ذلك، استفادت شركات الخطوط الجوية الأفريقية إلى حد ما من تخفيف قيود السفر في القارة الأفريقية مقارنة بالقيود المفروضة على باقي دول العالم، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن عمليات حجز تذاكر السفر انخفضت بحدة منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي، كما تراجعت الحجوزات التي جرت خلال شهر يناير عام 2021 بالنسبة للسفر مستقبلا بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن الطلب على السفر بالطيران الداخلي خلال عام 2020 انخفض بنسبة 8ر48% مقارنة بعام 2019، ومن شأن هذا التراجع تعريض الوضع النقدي لشركات الطيران الإفريقية لمزيد من الضغوط، وربما يؤثر على تعافيها المتوقع.

وفيما يتعلق بعام 2021، تكهن الاتحاد الدولي للنقل الجوي بحدوث تحسن بنسبة 4ر50% للنقل الجوي مقارنة بعام 2020، لكنه حذر من مخاطر حدوث تراجع شديد إذا استمر التشديد في قيود السفر بسبب جائحة كورونا.

من جانبه، أكد ألكسندر دى جانياك، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أن العام الماضي كان عاما كارثيا، وليس هناك وصف آخر له سوى هذا الوصف"، مشيرا إلى تفاقم الوضع خلال موسم عطلة نهاية العام حيث تم تشديد قيود السفر لمواجهة تجدد تفشي وباء كورونا كوفيد – 19 وظهور سلالات جديدة من الفيروس.

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