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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:14 م
محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش
ياسمين شعيب
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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عددا من المحالين للمعاش بالمحافظة بعد بلوغهم السن القانونية تقديرًا وعرفانًا لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة.

جاء ذلك فى احتفالية نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا من أسر المكرمين.

وأكد محافظ مطروح على حرصه الدائم على هذا التقليد بتكريم أبناء المحافظة ممن بلغوا السن القانونية تقديرا وعرفانا لهم على ما قدموه للمحافظة خلال رحلة عطائهم بالمحافظة.

واستمع محافظ مطروح لكافة آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدا على الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي بالمحافظة كأسرة واحدة، وأن باب المحافظة مفتوح دائما لأبناء مطروح واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المحافظة، وقام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرًا لعطائهم خلال سنوات العمل.
وقدم المحالون للمعاش الشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذا اللفتة الكريمة، ودعمه الدائم لمنظومة العمل لتحقيق الصالح العام ولكافة جهوده المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وما يتم على أرض المحافظة من مشروعات جديدة وأعمال تطوير وتجميل لتحقيق التنمية على أرض مطروح مما يعود بالنفع على أهالى مطروح فى كلمة ألقاها بالإنابة عنهم الحسيني السنوسى.

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