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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: المصالحة الوطنية تنتقد «طالبان» لغيابها عن طاولة المفاوضات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:28 م
عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله
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انتقد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، اليوم الثلاثاء، حركة "طالبان" لغيابها عن طاولة المفاوضات، قائلا إن هذا الغياب أوقف المحادثات لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال عبدالله- حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إن غياب حركة "طالبان" عن طاولة المفاوضات أثر على آمال تحقيق السلام في البلاد، مشيرا إلى أنه على الدول المشاركة في محادثات السلام تشجيع الحركة على العودة إلى المفاوضات مرة أخرى.

وأضاف عبدالله أن كل لجنة في المجلس ستضمن مشاركة جميع طبقات المجتمع في عملية السلام، مؤكدا أن جهود المصالحة يجب أن تكون شاملة.

وفي إشارة إلى الملاحظات الأخيرة حول تشكيل حكومة مؤقتة كجزء من عملية السلام، قال عبدالله إن تشكيل حكومة انتقالية ليس هو الهدف بل تمكين الجمهور من اتخاذ قرار بشأن مستقبله من خلال التصويت.

واستؤنفت الجولة الثانية من مفاوضات السلام بين فريق التفاوض الأفغاني وحركة "طالبان" في 6 يناير الماضي، وعقدت ثلاثة اجتماعات على مستوى مجموعة العمل لمناقشة جدول أعمال المحادثات، ومع ذلك، لم يتم عقد أي اجتماع بين الجانبين خلال الأيام 23 الماضية.

وكانت وفود حركة "طالبان" قد زارت خلال الأيام القليلة الماضية إيران وروسيا وتركمانستان سعيا وراء الحصول على دعم دول المنطقة لتنفيذ اتفاق فبراير 2020 في الدوحة، وهي الوثيقة التي تراجعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حد تعبير المسئولين الأمريكيين.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ما زال فيه مستوى العنف في البلاد مرتفعا وتعرضت فيه حركة "طالبان" لانتقادات بسبب الإبقاء على العنف مرتفعا كما قال بعض كبار المسئولين الأمريكيين والأفغان.

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