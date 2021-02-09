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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مكتب نتنياهو يرد على الخارجية الأمريكية: الجولان ستظل جزءًا من إسرائيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجولان "ستظل جزءا من دولة إسرائيل للأبد"، وذلك ردا على وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أبدى ترددا في الاعتراف بقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019 الاعتراف بالمنطقة جزءا من إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب نتنياهو القول: "موقف إسرائيل من هذه القضية واضح.. هضبة الجولان ستظل إسرائيلية في أي سيناريو محتمل".

وكان بلينكن قال أمس لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع له أهمية حقيقية لأمن إسرائيل.. أما الأمور القانونية فشيء آخر، وإذا تغير الوضع في سوريا مع مرور الوقت، فهذا أمر سننظر إليه، لكننا لسنا قريبين من ذلك".

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