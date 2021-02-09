الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين فى بورما

أدانت الأمم المتحدة الثلاثاء، استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في بورما، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.وقال منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في بورما أولا ألمغرين في بيان إن: "استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول"، مضيفًا "لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة" في مدن مختلفة عبر البلاد.