تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس دافئ نهارًا على كل الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.75 إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 25 13الإسكندرية 22 14وادى النطرون 25 14طنطا 25 13شبين الكوم 25 13دمنهور 24 13بلطيم 20 14مطروح 20 13السلوم 22 12سيوة 23 11بورسعيد 21 15دمياط 21 14الزقازيق 25 13المنصورة 24 13الإسماعيلية 26 13السويس 25 13العريش 22 14رفح 21 13رأس سدر 25 14نخل 24 11نويبع 26 17طابا 23 15كاترين 22 08الطور 25 13شرم الشيخ 28 16الغردقة 29 15مرسى علم 28 15الفيوم 26 11بنى سويف 26 10المنيا 27 10أسيوط 27 09سوهاج 28 11قنا 29 12الأقصر 30 13أسوان 31 14إدفو 31 13أبوسمبل 30 14الوادى الجديد 30 10شلاتين 27 18أبو رماد 27 18حلايب 26 17رأس حدربة 26 19