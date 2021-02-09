روسيا: من غير الممكن توفير لقاح «سبوتنيك في» للاتحاد الأوروبي قبل مايو

أعربت روسيا عن اعتقادها بأنه من غير الممكن توفير لقاح "سبوتنيك في" المصنع محليا لدول الاتحاد الأوروبي قبل شهري مايو أو يونيو المقبلين.وقال كيريل ديمتريف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي لقناة روسيا 24 " توفير شحنات كبيرة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي سوف يكون ممكنا فقط بعد الانتهاء من التطعيمات في روسيا".ويشار إلى أن الصندوق مسؤول عن التسويق الدولي للقاح، الذي تمت الموافقة على استخدامه، وتستخدمه الكثير من الدول.ولم تصدق بعد وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح، المؤلف من جرعتين، في دول الاتحاد الأوروبي.وفي حال تم التصديق على استخدام اللقاح الروسي، فإنه قد يساعد الكتلة الأوروبية في مواجهة نقص اللقاحات، وهى القضية التي أثارت غضبا بين دول الاتحاد الـ.27وقد خلصت دراسة نُشرت في دورية ذا لانسيت الطبية الأسبوع الماضي إلى أن اللقاح الروسي تبلغ فعاليته أكثر من 91% ضد فيروس كورونا.