محاضرة مع المعماري طارق والي عبر منصة زوم.. السبت

تنظم منصة أرشيف دوت نت محاضرة مع المعماري المصري طارق والي في حوار مفتوح عن البداية والممارسة والفكر، وذلك يوم السبت 20 فبراير الساعة الثامنة مساءً عبر منصة زوم.طارق والي معماري بدأ رحلته المهنية منذ حوالي أربعة عقود، وأسس مركز طارق والي العمارة والتراث ليكون أحد منابر العمارة في مصر يسجل من خلاله موقفه من ممارسة المهنة تنظيرا وتطبيقا، بحثا وتأليفا وتصميما مستهدفا تحقيق حياة أفضل للإنسان والمجتمع ومؤمنا بأن مسؤولية المعماري هي التمسك بدفة الحراك الثقافي والحضاري للمجتمع.من أبرز كتبه "المدينة والدولة، نظرية في العمران الاسلامي من الماضي إلى المستقبل"يأتي هذا الكتاب ليقدم ابن خلدون وفكره من زاوية جديدة وهي نظريته العمرانية التي طرحها من قرون وبقيت حبيسة ولما خرجت حديثا خرجت ضمن صياغة علم الاجتماع، أما ما يطرحه المؤلف هنا هو قراءة للنظرية ضمن مفاهيم علم العمران كما نفهمه اليوم، وكما قصده ابن خلدون في كتاباته بالمقدمة الشهيرة لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. والنظرية العمرانية الخلدونية تبدو متشعبة النواحي والموضوعات ويرجع ذلك إلى طبيعة الموضوع وحال "النظرية" و"العمران" من جهة، وإلى التكوين الفكري لشخصية ابن خلدون الموسوعية من جهة أخرى؛ ويقدم المؤلف هنا عدد من الركائز أو القضايا والمفاهيم الساسية والهامة تشكل في مجموعها صلب النظرية وإطارها العام.