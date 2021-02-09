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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:25 م
حملة لإزالة إشغالات
حملة لإزالة إشغالات
رضوي عبدالغني
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كلّف محمود المرسي، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، الثلاثاء، رئيس الوحدة المحلية لقرية التلين بالتنسيق مع مسؤولي الطرق بشن حملة إزالة إشغالات ورفع جميع المخالفات بنطاق الوحدة لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع تجميل الشوارع لظهورها بالشكل اللائق.

وقامت إدارة تحسين البيئة برفع القمامة والأتربة المتراكمة وأوراق الشجر والأعشاب وتنظيف وتعقيم الشوارع للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشدد المرسي على مشرفى الحملة الميكانيكية الخفيفة والثقيلة بضرورة متابعة الحالة الفنية للمعددات قبل خروجها لأداء الأعمال بشوارع مدينة منيا القمح وقراها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدولة بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق السريعة والشوارع الرابطة بين المراكز والقرى والعمل على تطويرها وإزالة أي عوائق.
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)
حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)

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