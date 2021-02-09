حملة لإزالة إشغالات الطريق بشوارع منيا القمح (صور)

كلّف محمود المرسي، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، الثلاثاء، رئيس الوحدة المحلية لقرية التلين بالتنسيق مع مسؤولي الطرق بشن حملة إزالة إشغالات ورفع جميع المخالفات بنطاق الوحدة لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع تجميل الشوارع لظهورها بالشكل اللائق.وقامت إدارة تحسين البيئة برفع القمامة والأتربة المتراكمة وأوراق الشجر والأعشاب وتنظيف وتعقيم الشوارع للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.وشدد المرسي على مشرفى الحملة الميكانيكية الخفيفة والثقيلة بضرورة متابعة الحالة الفنية للمعددات قبل خروجها لأداء الأعمال بشوارع مدينة منيا القمح وقراها.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدولة بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق السريعة والشوارع الرابطة بين المراكز والقرى والعمل على تطويرها وإزالة أي عوائق.